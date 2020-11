* Disney+ abonnement påkrævet. Vilkår findes på https://www.disneyplus.com © 2020 Disney og tilhørende afdelinger.

* Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og lande.

* Google Assistant er tilgængelig på Philips Android TV, der kører på Android O (8) eller nyere OS-version. GA er tilgængeligt på udvalgte sprog og i udvalgte lande, hvor engelsk-UK og tysk-DE og fransk-FR understøttes fra starten. Listen over understøttede sprog/lande vil blive udvidet med tiden. Kontakt kundeservice for at få en liste over de seneste sprog og lande, der understøttes.

* Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.