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Udgået
EP2224/10
2 drikke
Klassisk mælkeskummer
Cashmere/grå
Berøringsskærm
Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
Anmeldelser
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
Baseret på 70-82 °C
ikke inkluderet i æskens indhold