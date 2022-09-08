2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner, uden problemer

Nyd den lækre smag og aroma af kaffe, der er brygget på friske bønner og har den perfekte temperatur takket være vores intelligente bryggesystem. Den klassiske mælkeskummer giver dig mulighed for at brygge en silkeblød cappuccino eller en latte macchiato uden problemer.