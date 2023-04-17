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  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
  • 3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

Udgået

Series 2200Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2230/10

4.6
| (16) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe og cappuccino. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
Se alle fordele

LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

3 lækre friskmalede kaffevarianter, super nemt

  • 3 drikke

  • LatteGo

  • Mat sort

  • Berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsskærm

Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.

Den perfekte temperatur, aroma og et cremet skumlag kop efter kop**

Den perfekte temperatur, aroma og et cremet skumlag kop efter kop**

Aromaudtrækningssystemet rammer præcist den perfekte balance mellem bryggetemperatur og aromaudtræk ved at holde vandtemperaturen mellem 90 og 98 °C og samtidig regulere vandgennemstrømningen, så du kan nyde dejlig kaffe.

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster aromastyrke og mængde med Mit kaffevalg

Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

16

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

3
2

17/04/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Uma máquina ótima e que tira um café maravilhoso

Fácil de programar e escolher o café. O café sai com uma espuma fina e muito saborosa. A opção latte é fantástica.

Fordele

Café bom e rápido.

Ulemper

O preço e a dimensão.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

02/12/2021

Portugal

Portugal

Manhãs rápidas

Adoro a minha máquina de Café expresso, as minhas manhãs são rápidas e satisfatórias graças ao seu café e cappuccino perfeito. Tem a dosagem certa para a criançada ficar feliz com um bom cappuccino. Recomendo vivamente!

Fordele

Café e cappuccino perfeitos

Ulemper

Depósito da água pequeno

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Το καλύτερο

Το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ καλό καλύτερα και από επαγγελματίες

Fordele

Όλα τα καλά

Ulemper

Δεν έχει

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  4. ikke inkluderet i æskens indhold