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Udgået
3 drikke
LatteGo
Mat sort
Berøringsskærm
Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive berøringsskærm gør det nemt for dig at vælge din yndlingskaffe.
Aromaudtrækningssystemet rammer præcist den perfekte balance mellem bryggetemperatur og aromaudtræk ved at holde vandtemperaturen mellem 90 og 98 °C og samtidig regulere vandgennemstrømningen, så du kan nyde dejlig kaffe.
Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af din drik med menuen Mit kaffevalg. Du kan nemt vælge mellem tre forskellige indstillinger, så de passer til dine præferencer.
4.6
ud af 5
16
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Simarita
17/04/2023
Portugal
Bekræftet køber
Uma máquina ótima e que tira um café maravilhoso
Fácil de programar e escolher o café. O café sai com uma espuma fina e muito saborosa. A opção latte é fantástica.
Fordele
Café bom e rápido.
Ulemper
O preço e a dimensão.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Cartaxinha
02/12/2021
Portugal
Manhãs rápidas
Adoro a minha máquina de Café expresso, as minhas manhãs são rápidas e satisfatórias graças ao seu café e cappuccino perfeito. Tem a dosagem certa para a criançada ficar feliz com um bom cappuccino. Recomendo vivamente!
Fordele
Café e cappuccino perfeitos
Ulemper
Depósito da água pequeno
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2200 EP2230/10 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Τέλειο
05/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Το καλύτερο
Το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ καλό καλύτερα και από επαγγελματίες
Fordele
Όλα τα καλά
Ulemper
Δεν έχει
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
ikke inkluderet i æskens indhold