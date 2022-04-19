Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Shavere til ansigtet
Alle serier
Shaver series 9000 SensoTouch Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Udgået
Support
RQ1280/16
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Brugervejledning
Lynvejledning
Alle (4)
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
ShaverPræcisionstrimmer
Shaver series 9000Beskyttelseshætte
Opladeenhed til shaver
ShaversRensebørste
Min Philips Jet Clean rengør ikke min Philips-shaver
Min Philips-shaver oplader ikke
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Min Philips-shaver lækker vand
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver fungerer ikke
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig