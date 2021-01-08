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Philips Avent Modesutter
Udgået
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SCF172/20
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Brugervejledning
Important Information Manual
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Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?
Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
Sådan stopper barnet med at bruge Philips Avent-sutter