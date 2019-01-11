Shaver series 9000

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Udgået

Shaver series 9000Skær

SH90/60

2.8
| (255) Anmeldelser
Gør din shaver som ny igen
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne. Kompatibel med shavere i 9000-serien.
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Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Gør din shaver som ny igen

  • V-Track-præcisionsknive PRO

  • Passer til S9000 (S9xxx)

  • Passer til Star Wars Shaver SW97xx

  • Passer til Star Wars Shaver SW67xx

Udskiftningshoveder til 9000-serien

Udskiftningshoveder til 9000-serien

SH90-udskiftningshovederne er kompatible med shaverserien 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) og Star Wars-shaverne SW9700 og SW6700.

Vores bedste barberingssystem til 1-3 dages skæg

Vores bedste barberingssystem til 1-3 dages skæg

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision PRO-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, fra 1-3 dages skæg til hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere* med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

Udskift dine skær i kun to trin

Udskift dine skær i kun to trin

De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

255

Anmeldelser

11/01/2019

Sverige

Sverige

Lättanvänd och högpresterande produkt!

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH90/50 Rakhuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH90/50 Rakhuvuden

19/08/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Mycket bra!

Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips