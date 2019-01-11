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Udgået
SH90/60
V-Track-præcisionsknive PRO
Passer til S9000 (S9xxx)
Passer til Star Wars Shaver SW97xx
Passer til Star Wars Shaver SW67xx
SH90-udskiftningshovederne er kompatible med shaverserien 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) og Star Wars-shaverne SW9700 og SW6700.
Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision PRO-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, fra 1-3 dages skæg til hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere* med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.
De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.
2.8
ud af 5
255
Anmeldelser
Månsmåns
11/01/2019
Sverige
Lättanvänd och högpresterande produkt!
Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH90/50 Rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH90/50 Rakhuvuden
Thomas88
19/08/2017
Sverige
Bekræftet køber
Mycket bra!
Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Jaking
20/02/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Has proved effective
Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
sammenlignet med dens forgænger fra Philips