Philips-support Min Sonicare-tandbørste larmer

Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.

Hvis tandbørsten laver en høj lyd, kan nedenstående fejlfindingstip hjælpe dig med at finde en løsning.



Vi anbefaler, at du følger trinene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste. Du kan også se videoen nedenfor for at løse problemet.

1. Tilvænning til en elektrisk tandbørste. Sonicare-tandbørster bruger kraftige vibrationer til at rengøre tænderne. Den lyd, der afgives, er højere end en manuel tandbørste. Hvis det er din første elektriske tandbørste, kan det tage et stykke tid at vænne sig til elektrisk børstning.



2. Placer børstehovedet på tandbørsten. Hvis du tænder for tandbørsten uden et børstehoved, vil den lave mere støj. Sørg altid for, at der er fastgjort et børstehoved på tandbørsten.



3. Placer børstehovedet korrekt. Hvis din tandbørste larmer unormalt højt, kan det skyldes et løstsiddende børstehoved. Sørg for, at børstehovedet sidder korrekt på håndtaget og ikke er løst. Der vil være et lille mellemrum mellem håndtaget og børstehovedet pga. vibrationerne.

4. Udskift børstehovedet. Det kan også betyde, at børstehovedet er slidt. Vi anbefaler, at børstehovedet udskiftes hver tredje måned. Du kan købe et nyt børstehoved i vores onlinebutik. 5. Find ud af, hvor støjen kommer fra. Prøv følgende trin:

Trin 1: Fjern børstehovedet fra håndtaget.

Trin 2: Tænd tandbørsten.



Laver din tandbørste stadig en høj eller unormal lyd? Ja: Tandbørsten er i stykker. Vi anbefaler, at du anmoder om en onlinereparation eller udskiftning.

Nej: Hvis støjen stopper, er børstehovedet defekt eller slidt. Du skal udskifte børstehovedet med et nyt. Har du stadig problemer med din tandbørste? Hvis ingen af disse tip hjælper, kan tandbørsten være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om en reparation eller udskiftning af din tandbørste.