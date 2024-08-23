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Min Sonicare-tandbørste larmer

Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti. 
Hvis tandbørsten laver en høj lyd, kan nedenstående fejlfindingstip hjælpe dig med at finde en løsning.

Vi anbefaler, at du følger trinene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste. Du kan også se videoen nedenfor for at løse problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX6500/23 , HX6600/52 , HX6600/51 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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