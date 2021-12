Er en luftrenser nyttig, og kan den resultere i et bedre indendørs klima? Kontorer og klasseværelser kan bestemt have gavn af en luftrenser, så det er absolut værd at overveje at investere i en, hvis man ønsker et bedre indeklima. Ventilation er nøglen og her kan en luftrenser hjælpe med at rense den omgivende luft ved at eliminere luftforurenende stoffer, som kan udløse allergier. Dette gør det langt mere behageligt at opholde sig i lokalet.



Den største fordel ved at sørge for et bedre indeklima er, at det gør det mere sundt at opholde sig på kontoret eller i klasseværelset. Vidste du, at luftrensere kan filtrere vira fra luften? Med effektive luftrensere som Philips Air Purifier Series 3000i fjernes op til 99,99% af aerosoler fra luften, inklusive dem indeholdende luftvejsvira. Den kan effektivt rense luften i rum op til 135 m² i størrelse.



Nu ved du, hvordan du kan få et bedre indeklima, ikke kun i hjemmet, men også på kontorer og i klasseværelser – så benyt dig endelig af vores tips til at få et langt bedre indeklima i også disse lokaler!



Kilde(r):



1 EPA; Indoor Air Quality

2 EPA; Impact of Environment on Academic Performance

3 Allergy UK: Statistics