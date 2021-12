Et hjem med et optimalt luftfugtighedsniveau er et godt sted at bo! Men et lavt luftfugtighedsniveau i dit hjem kan forårsage en række problemer for både dit hjem, dine ting og potentielt dit helbred. Hoste, hovedpine, revnede vægge og skæve vinduer kan alle være forårsaget af for lav luftfugtighed indendørs. Det er et problem, der særligt forværres om vinteren, så det er bestemt værd at tage sig tid til at lære hvordan man kan øge luftfugtighed indendørs. Hvad er den bedste luftfugtighed indendørs? Dette er et spørgsmål, du helt sikkert også gerne vil vide svaret på, så du kan undgå en for lav luftfugtighed indendørs, og dette vil vi også komme ind på senere. Så snart du kender til årsagerne til lav luftfugtighed , kan du begynde at forbedre situationen – og se den store forskel, når du endelig er begyndt at øge luftfugtigheden indendørs. Nedenfor viser vi dig, hvordan det skal ordnes!