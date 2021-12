C-vitamin er følsomt over for lys og varme, så for at du kan sikre dig, at dine varer bevarer et højt indhold af vitaminet, skal du være opmærksom på, hvordan dine varer opbevares og tilberedes. Indholdet er højst, når dine fødevarer er rå og friske; og hvis der er tale om frugt og grøntsager, er det en god idé at spise hele frugten eller grøntsagen, inklusive skrællet. Netop derfor er friskpresset frugt- og grøntsagsjuice en glimrende måde at få din daglige dosis af dette vitamin på.



100 ml frisk appelsinsaft indeholder 50 mg C-vitamin, mens den samme mængde citronsaft indeholder 38,70 mg. Hvis du får trang til noget andet end bare citrusfrugt, kan du eksperimentere lidt med andre lækre juicer og smoothies, som er lavet af andre grøntsager og frugter, som er rige på C-vitamin.



Hvis du gerne selv vil lave en drik fyldt med C-vitamin, skal du kun bruge frisk frugt og en juicer som eksempelvis slowjuiceren fra Philips, som skånsomt udvinder så mange næringsstoffer som muligt. Denne udgave af appelsinjuice er spækket med C-vitamin og indeholder gulerod, grapefrugt, appelsin, citron og ingefær.



Som du kan se, er der rig mulighed for, at du kan få dækket dit behov for C-vitamin – både i form af hele frugter, grøntsager eller juice. C-vitamin er nemlig en vigtig del af en sund livsstil.



* https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-c/