Du ved, at du kan bruge dem – men er du mere i tvivl om, hvordan du skal bruge dem? Bare rolig – vi er her med gode forslag! Nedenfor ser du eksempler på, hvordan du kan undgå madspild ved at bruge dine grøntsagsrester i din madlavning:



Lav en hjemmelavet fond eller bouillon. Brug kartoffel- og gulerodsskræl, selleritoppe m.m. Så dine egne frøplanter af grøntsager. Behold frø, kerner og stiklinger fra dine grøntsager. Lav naturlig stoffarve. Brug rødbede for en rød farve, rødkål for en blå farve m.m. Hold myrerne væk. Agurkeskræl frastøder myrer.