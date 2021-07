Tag lyd, der er så varm og rigt detaljeret, at du kan dykke lige ned i den. Bland den med et tidløst design, der sørger for, at der ikke er noget, der står mellem dig og musikken. Eller filmen. Fidelio-hovedtelefoner og -soundbars leverer alt det, der betyder noget, og intet af det, der ikke gør. Så kan du fordybe dig uden problemer.