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Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Philips er forpligtet til at beskytte miljøet og vores brugeres helbred. Derfor er alle hårplejeprodukter fra Philips fri for asbest.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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