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Philips-support

Er min Philips-hårstyler asbestfri?

Philips er forpligtet til at beskytte miljøet og vores brugeres helbred. Derfor er alle hårplejeprodukter fra Philips fri for asbest.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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