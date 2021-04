Nyd dine sneakers, uden at være bange for at de bliver snavsede. Philips Sneaker Cleaner er skabt til at gøre det nemt og effektivt at rengøre sneakers. Vælg den rigtige børste til dine sneakers, dyp børsten i en skål med vand og sæbe og brug børsten på dine sneakers. Så ser de straks helt rene ud.