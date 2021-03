1) Åbn MENU, vælg VEDLIGEHOLDELSESINDSTILLING, og vælg AFKALKNINGSCYKLUS.

2) Tryk på OK for at bekræfte start af afkalkningscyklussen.

3) Tag vandtanken ud. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.

4) Fyld vandtanken op med rent vand fra hanen op til MAX-linjen. (Sørg for, at vandet når MAX-linjen, da yderligere gennemskylning ellers vil være nødvendig) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.

5) Tryk på “OK” for at bekræfte.

6) Åbn lågen, og tøm drypbakken og skuffen til kaffegrums. Sæt dem tilbage på plads.

7) Tryk på “OK” for at bekræfte.

8) Fyld halvdelen af kanden med rent vand, og sæt den ind i maskinen.

9) Sæt mælkekandedispenseren i positionen brygning. Tryk på “OK” for at bekræfte.

10) Sæt en skål under mælkekandedispenseren og udløbsrøret. Tryk på “OK” for at bekræfte.

11) Maskinen lader afkalkningsopløsningen løbe igennem i intervaller. Dette tager omkring 20 minutter.

12) Når meddelelsen “SKYL VANDTANKEN, OG FYLD DEN MED RENT VAND” vises, er blandingen af afkalkningsopløsning og vand brugt op.

13) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket. Tryk på “OK” for at bekræfte.

14) Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads igen. Tryk på “OK” for at bekræfte.

15) Tøm mælkekanden, og fyld kanden halvt op med rent vand. Sæt den ind i maskinen. 16) Sæt mælkekandedispenseren i positionen brygning. Tryk på “OK” for at bekræfte.

16) Tøm skålen, og sæt den på plads igen. Tryk på “OK” for at bekræfte.

17) Maskinen påbegynder gennemskylningscyklussen.

18) Når den mængde vand, der er nødvendig til gennemskylningscyklussen, er dispenseret, er maskinen klar. Vigtigt: Hvis maskinen for anden eller tredje gang anmoder om at “SKYLLE VANDTANKEN OG FYLDE DEN OP MED RENT VAND”, er vandtanken ikke blevet fyldt op til MAX-mærket. Fyld vandtanken op til MAX-mærket, og udfør endnu en gennemskylningscyklus.

19) Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads igen.

20) Tøm og rengør mælkekanden.

21) Vask bagefter bryggeenheden med vand.

22) Maskinen er nu klar til brug.