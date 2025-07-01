Philips-support Hvordan fjerner jeg kurven i min Philips Airfryer fra gryden?

Gør følgende for at fjerne kurven fra gryden på din Philips Airfryer:

Skub det gennemsigtige låg for at få adgang til udløserknappen. Tryk på udløserknappen, og tag samtidig kurven af Philips Airfryer.