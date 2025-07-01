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Hvordan fjerner jeg kurven i min Philips Airfryer fra gryden?

Gør følgende for at fjerne kurven fra gryden på din Philips Airfryer:

  1. Skub det gennemsigtige låg for at få adgang til udløserknappen.
  2. Tryk på udløserknappen, og tag samtidig kurven af Philips Airfryer. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD9270/70R1 , HD9252/90R1 , HD9280/60R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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