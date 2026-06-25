Philips-support Skal jeg fjerne gummiproppen fra min Philips Airfryer-gryde?

Nej, du behøver ikke at fjerne den, da den hjælper med at holde kurven på din Philips Airfryer på plads. Hvis du mister den, kan du bestille en ny i Philips' onlinebutik eller kontakte dit lokale servicecenter.

Sådan sættes gummiproppen i, hvis den falder ud: Indsæt gummiproppen fra toppen af gryden, så spidsen vender gennem hullet. Træk spidsen fra bagsiden med én hånd, mens du skubber fra toppen med den anden hånd, indtil den kegleformede spids er helt indsat gennem hullet. Se også videoen nedenfor: Se også videoen nedenfor: