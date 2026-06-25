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Skal jeg fjerne gummiproppen fra min Philips Airfryer-gryde?

Nej, du behøver ikke at fjerne den, da den hjælper med at holde kurven på din Philips Airfryer på plads. Hvis du mister den, kan du bestille en ny i Philips' onlinebutik eller kontakte dit lokale servicecenter.

Skal jeg fjerne gummiproppen fra min Philips Airfryer-gryde?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HD9252/90R1 , HD9280/60R1 , HD9270/70R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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