Philips-support Hvordan slutter jeg min Philips OneBlade til Philips OneBlade-appen?

Bemærk: Disse oplysninger er kun relevante for brugere af Philips OneBlade 360 med tilslutning. Se efter Bluetooth®-logoet på emballagen eller brugervejledningen for at finde ud af, om dette gælder for din model. Hvis din OneBlade-model ikke har tilslutning, kan du stadig føje den til din Philips OneBlade-app-profil for at få adgang til funktioner som sporing af skærenes tilstand.



Brugere af Bluetooth-aktiverede OneBlade-modeller inviteres til at oprette forbindelse til Philips OneBlade-appen for at få adgang til ekstra funktioner, tips, tricks og andre nyttige oplysninger.



Download og installér Philips OneBlade-appen på din iOS- eller Android-mobilenhed for at komme i gang. Du kan finde flere oplysninger om appen på emballagen til din OneBlade (se efter App- og Google Play store-logoer!) Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed, og åbn derefter appen. Følg vejledningen i appen for at tilslutte din OneBlade. Lysringen på håndtaget blinker blåt, mens forbindelsen er etableret, før den lyser blåt konstant, når forbindelsen er oprettet.