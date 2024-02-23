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Hvordan slutter jeg min Philips OneBlade til Philips OneBlade-appen?

Bemærk: Disse oplysninger er kun relevante for brugere af Philips OneBlade 360 med tilslutning. Se efter Bluetooth®-logoet på emballagen eller brugervejledningen for at finde ud af, om dette gælder for din model. Hvis din OneBlade-model ikke har tilslutning, kan du stadig føje den til din Philips OneBlade-app-profil for at få adgang til funktioner som sporing af skærenes tilstand.

Brugere af Bluetooth-aktiverede OneBlade-modeller inviteres til at oprette forbindelse til Philips OneBlade-appen for at få adgang til ekstra funktioner, tips, tricks og andre nyttige oplysninger.
 

  1. Download og installér Philips OneBlade-appen på din iOS- eller Android-mobilenhed for at komme i gang. Du kan finde flere oplysninger om appen på emballagen til din OneBlade (se efter App- og Google Play store-logoer!) 
  2. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din mobilenhed, og åbn derefter appen. 
  3. Følg vejledningen i appen for at tilslutte din OneBlade.
  4. Lysringen på håndtaget blinker blåt, mens forbindelsen er etableret, før den lyser blåt konstant, når forbindelsen er oprettet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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