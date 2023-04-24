Philips-support Hvordan opdaterer jeg mit OneBlade Club-abonnement?

Som abonnent på Philips OneBlade Club kan du til enhver tid justere dine personlige oplysninger ved at logge på din konto. Du kan opdatere oplysninger som f.eks. din leveringsadresse og betalingsmetode på din konto. Klik på dit bopælsland nedenfor for at få adgang til dit OneBlade Club-abonnement:



Østrig

Belgien

Tjekkiet

Frankrig

Tyskland

Italien

Holland

Portugal

Rumænien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA





For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger Google Chrome, når du navigerer til ovenstående websider.

