Philips-support
Hvordan opdaterer jeg mit OneBlade Club-abonnement?
Som abonnent på Philips OneBlade Club kan du til enhver tid justere dine personlige oplysninger ved at logge på din konto. Du kan opdatere oplysninger som f.eks. din leveringsadresse og betalingsmetode på din konto. Klik på dit bopælsland nedenfor for at få adgang til dit OneBlade Club-abonnement:
Østrig
Belgien
Tjekkiet
Frankrig
Tyskland
Italien
Holland
Portugal
Rumænien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA
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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .