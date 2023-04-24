Philips-support Hvordan administrerer jeg mit OneBlade Club-abonnement?

Klik på dit bopælsland nedenfor for at administrere dit OneBlade Club-abonnement:



Østrig

Belgien

Tjekkiet

Frankrig

Tyskland

Italien

Holland

Portugal

Rumænien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA



Du kan sætte din næste levering af skær på pause eller ændre forsendelsesdatoen for din næste levering med ovenstående links. For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger Google Chrome, når du navigerer til ovenstående websider.



Bemærk: Betalinger for dit OneBlade 360-håndgreb vil fortsætte, selvom leveringen af skær er sat på pause. Dette gælder ikke for forbrugere i Tjekkiet og Polen, hvor der kun er ét abonnement på udskiftningsskær tilgængeligt.