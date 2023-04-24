Hvordan administrerer jeg mit OneBlade Club-abonnement?

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Klik på dit bopælsland nedenfor for at administrere dit OneBlade Club-abonnement:
Østrig
Belgien
Tjekkiet
Frankrig
Tyskland
Italien
Holland
Portugal
Rumænien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA
Du kan sætte din næste levering af skær på pause eller ændre forsendelsesdatoen for din næste levering med ovenstående links. For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger Google Chrome, når du navigerer til ovenstående websider.
Bemærk: Betalinger for dit OneBlade 360-håndgreb vil fortsætte, selvom leveringen af skær er sat på pause. Dette gælder ikke for forbrugere i Tjekkiet og Polen, hvor der kun er ét abonnement på udskiftningsskær tilgængeligt.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4530/30 .