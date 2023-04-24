Philips-support Hvad er OneBlade Club?

OneBlade Club fra Philips er en abonnementstjeneste til OneBlade-håndgreb og udskiftningsskær.



Ved at tilmelde dig OneBlade Club kan du købe en Philips OneBlade blot ved at betale et lille månedligt gebyr. Derudover kan du vælge at modtage et udskiftningsskær, så ofte du har brug for et, leveret direkte til din adresse.