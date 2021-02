Vores helautomatiske espressomaskiner har en indbygget, keramisk kværn som maler kaffen efter den kaffetype du har valgt. Kaffemaskinen udfører jobbet for dig, og anpasser automatisk mængden af kaffe efter cappucchino, espresso, americano etc. Selv mælkesystemet er automatisk, så du kan nyde en cappucchino med et eneste knaptryk. Den vælger den korrekte mængde mælk, varmer mælken og skummer den efter den ønskede kaffetype. Afhængig af hvilken model du vælger, findes et varierende antal kaffetyper at vælge imellem. Vores mest avancerede espressomaskine fra 5000 serien, har hele 8 kaffetyper at vælge imellem. På samme måde, har forskellige modeller forskelligt antal aromaindstillinger. Jo flere indstillinger, desto mere frihed har du selv til at eksperimentere og finde den perfekte kaffesmag.

En stor fordel med helautomatiske espressomaskiner er at de har en indbygget software, som siger til når den skal rengøres, afkalkes og når det er tid til at udskifte filteret. På den måde kan du altid være sikker på at maskinen er hygiejnisk, at den gode kaffesmag bibeholdes og livslængden forlænges. En helautomatisk kaffemaskine passer til dig, som vil have luksuriøs god kaffe med mindst muligt besvær ved brygningen.