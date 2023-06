Et skud espresso med dampet mælk og et tykt lag opskummet mælk, der er lagt på med en ske for at holde på varmen. Forholdet mellem espresso og dampet, opskummet mælk er typisk 1/3 espresso, 1/3 dampet mælk, 1/3 mælkeskum.



I Italien er det at drikke cappuccino efter kl. 10:00 absolut uacceptabelt. Den ikoniske kaffe menes at gøre underværker for fordøjelsen, men kun når den drikkes til morgenmaden.

