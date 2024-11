Avancerede anti-indbrændingsfunktioner for at undgå ekkobilleder

Vi har indført en beskyttende funktion ved navn "pixel-skift". Når beskyttelsesmekanismen er aktiveret, ændrer skærmbilledet automatisk sine pixelpositioner for at undgå ekkobilleder. Desuden har vi indført en funktion til gendannelse efter indbrænding. Afhængigt af modellen fjernes ekkobilleder ved, at der lægges et helt hvidt signal på hele panelet i en afgrænset periode, eller ved at billedet spejlvendes for at opnå samme resultat.