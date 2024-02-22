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Udgået
12 drikke
LatteGo-mælkeopløsning
Chrome
TFT-display
Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino: Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.
Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.
Lav din egen kaffe med kaffetilpasserens indstillinger for intensitet, kaffestyrke og mælkemængde, som er let at indstille.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Star73
22/02/2024
Suisse
Bekræftet køber
Super Kaffeevollautomat
Seit wir diese Maschine haben trinken unsere Teenager auch Kaffee vorallem den super Latte machiato. Auch Cappuchino ist genial. Tochter macht für sich jeden morgen eine Tasse voll Milchschaum und geniesst es. Wir empfehlen weiter diese Kaffeevollautomat.
Fordele
Schnelle Reinigung
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5447/90 Kaffeevollautomaten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5447/90 Kaffeevollautomaten
Late vintage
23/04/2021
Portugal
Bekræftet køber
O produto oferece excelentes funcionalidades.
O melhor, maquina muito versátil, inovador sistema late go, com programa de limpeza Menos, não sei se a Philips Portugal oferece as vantagens oferecidas a outros clientes europeus, nomeadamente, um ano de extenção da garantia e acesso a receitas.
Fordele
Sistema Late go inovador
Ulemper
Alguns materiais podiam ser de melhor qualidade. Ainda não possui noise cancel
Denne anmeldelse blev foretaget for Série Philips 5400 EP5447/90 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Denne anmeldelse blev foretaget for Série Philips 5400 EP5447/90 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.