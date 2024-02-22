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  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

Udgået

Philips 5400 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP5447/90

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
Se alle fordele

LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

12 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

  • 12 drikke

  • LatteGo-mælkeopløsning

  • Chrome

  • TFT-display

12 drikke lige ved hånden, herunder café au lait

12 drikke lige ved hånden, herunder café au lait

Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino: Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.

Juster aromastyrke og fylde med kaffetilpasseren

Juster aromastyrke og fylde med kaffetilpasseren

Lav din egen kaffe med kaffetilpasserens indstillinger for intensitet, kaffestyrke og mælkemængde, som er let at indstille.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

22/02/2024

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Super Kaffeevollautomat

Seit wir diese Maschine haben trinken unsere Teenager auch Kaffee vorallem den super Latte machiato. Auch Cappuchino ist genial. Tochter macht für sich jeden morgen eine Tasse voll Milchschaum und geniesst es. Wir empfehlen weiter diese Kaffeevollautomat.

Fordele

Schnelle Reinigung

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5447/90 Kaffeevollautomaten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 5400 Series EP5447/90 Kaffeevollautomaten

23/04/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

O produto oferece excelentes funcionalidades.

O melhor, maquina muito versátil, inovador sistema late go, com programa de limpeza Menos, não sei se a Philips Portugal oferece as vantagens oferecidas a outros clientes europeus, nomeadamente, um ano de extenção da garantia e acesso a receitas.

Fordele

Sistema Late go inovador

Ulemper

Alguns materiais podiam ser de melhor qualidade. Ainda não possui noise cancel

Denne anmeldelse blev foretaget for Série Philips 5400 EP5447/90 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Denne anmeldelse blev foretaget for Série Philips 5400 EP5447/90 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.