Opladningsenheden oplader strygejernet på mindre end 6 sekunder

Den kompakte, smarte opladningsenhed giver en kraftig, ledningsfri dampydeevne. Nyd den ultimative bevægelsesfrihed uden at skifte strygemønster: Strygejernet oplader sig selv på den kompakte, smarte opladningsenhed, mens du gør tøjet klar. For at sikre en konstant dampydeevne angiver den smarte opladningsenhed med et gult lys, at strygejernet skal oplades, og sikrer, at strygejernet bliver fuldt opladet på mindre end 6 sekunder. Det blå lys viser, at strygejernet er klar til brug.