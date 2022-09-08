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  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
  • Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter

Udgået

Saeco GranBaristoFuldautomatisk espressomaskine

HD8965/01

Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter

Efter 28 år har Saeco genopfundet bønne til kop-oplevelsen, med den nye GranBaristo. En elegant espressomaskine med en række revolutionerende teknologier, der brygger hurtigere og varmere, giver dig mere at vælge imellem og mere enkel vedligeholdelse

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Med den første bryggeenhed, der kan tages af med én finger

Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter

  • Brygger 18 kaffevarianter

  • Integreret mælkekande og skummer

  • Sort stål

  • 5-trins, justerbar møllekværn

Nem rengøring takket være dele, der tåler opvaskemaskine

Nem rengøring takket være dele, der tåler opvaskemaskine

For at gøre det nemt kan du komme Saecos drypbakke, mælkeskummeren og mælkekanden i opvaskemaskinen. Det sparer tid og sikrer en hygiejnisk rengøring.

Kaffebrygning uden besvær takket være lavt vandforbrug

Kaffebrygning uden besvær takket være lavt vandforbrug

Den nye, avancerede bryggeenhed i denne espressomaskine er designet til at reducere vandforbruget i skylningsprocessen med op til 80 %. Det betyder, at du nu kan tilberede flere kaffedrikke uden at skulle fylde vand i beholderen.

Altid en ren maskine takket være auto-clean og afkalkning

Altid en ren maskine takket være auto-clean og afkalkning

Saeco designede denne espressomaskine, så den automatisk rengør kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Den leverer en fremragende, frisk smag med hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine vil ikke blot fortælle, når afkalkning er påkrævet, den automatiske afkalkningsproces vil starte på din maskine og leder dig igennem med klare meddelelser på skærmen, når du skal gribe ind. Afkalkning har aldrig været nemmere!

Tekniske specifikationer

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