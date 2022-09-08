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Udgået
HD8965/01
Nyd de mange valgmuligheder med 16 ettryks-specialiteter
Efter 28 år har Saeco genopfundet bønne til kop-oplevelsen, med den nye GranBaristo. En elegant espressomaskine med en række revolutionerende teknologier, der brygger hurtigere og varmere, giver dig mere at vælge imellem og mere enkel vedligeholdelse
Brygger 18 kaffevarianter
Integreret mælkekande og skummer
Sort stål
5-trins, justerbar møllekværn
For at gøre det nemt kan du komme Saecos drypbakke, mælkeskummeren og mælkekanden i opvaskemaskinen. Det sparer tid og sikrer en hygiejnisk rengøring.
Den nye, avancerede bryggeenhed i denne espressomaskine er designet til at reducere vandforbruget i skylningsprocessen med op til 80 %. Det betyder, at du nu kan tilberede flere kaffedrikke uden at skulle fylde vand i beholderen.
Saeco designede denne espressomaskine, så den automatisk rengør kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Den leverer en fremragende, frisk smag med hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine vil ikke blot fortælle, når afkalkning er påkrævet, den automatiske afkalkningsproces vil starte på din maskine og leder dig igennem med klare meddelelser på skærmen, når du skal gribe ind. Afkalkning har aldrig været nemmere!
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