Altid en ren maskine takket være auto-clean og afkalkning

Saeco designede denne espressomaskine, så den automatisk rengør kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Den leverer en fremragende, frisk smag med hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine vil ikke blot fortælle, når afkalkning er påkrævet, den automatiske afkalkningsproces vil starte på din maskine og leder dig igennem med klare meddelelser på skærmen, når du skal gribe ind. Afkalkning har aldrig været nemmere!