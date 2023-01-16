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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Jævn varmefordeling
2300 W
ThermoProtect Ionic
Volumendiffuser
Med avanceret Philips EHD-teknologi anvender hårtørreren en unikt designet luftudgang, som sikrer, at varmen altid fordeles jævnt - selv ved høje temperaturer - og forebygger skadelige "hot spots". Dette giver den ultimative beskyttelse mod overophedning, så dit hår holdes sundt og glansfuldt.
ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.
Ionisk behandling giver mulighed for antistatisk tørring. Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet og behandler og glatter porerne i håret for at forstærke hårets glans. Resultatet er blødt og smukt skinnende hår uden krus.
4.2
ud af 5
29
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
JK123
16/01/2023
Sverige
Fantastisk hårtork
Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.
Fordele
Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8260/03 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8260/03 Hairdryer
Berlinerin
25/06/2012
Deutschland
Mein Haar fühlt sich gesunder an!
Obwohl ich vorher auch einen leistungsfähigen Markenfön hatte, haben mich die Vorzüge des Philips ProCare Haartrockners absolut überzeugt. Er ist mit seinen 2300 Watt sehr leistungsstark und trocknet die Haare in kurzer Zeit, wird dabei aber nicht heiß oder besonders laut. Das schonende Trocknen beansprucht die Haare nicht wie bei gewöhnlichen Föns, denn die Wärme wird gleichmäßig verteilt und schützt damit Haare und Kopfhaut vor Überhitzung. Ein riesiger Temperaturunterschied zu meinem alten Fön! Die Ionisierungsfunktion sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Haare nicht aufladen, sondern glätten. Dadurch fühlen sich meine Haare anschließend weicher und gesünder an. Außerdem können sich wegen des abnehmbaren Filters keine Haare verfangen und das lange Stromkabel ist ideal, um sich beim Föhnen ein paar Schritte von der Steckdose entfernen zu können. Für perfektes Styling ist auch gesorgt: Düse und Volumendiffusor werden mitgeliefert. Das Gerät liegt gut in der Hand und wird durch sein edles Design zu einem echten Schmuckstück im Badezimmer. Fazit: Ein tolles Gerät, das schonendes Föhnen ermöglicht und damit die Haare gesund, glatt und glänzend aussehen lässt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Prestige HP8260/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Prestige HP8260/00 Haartrockner