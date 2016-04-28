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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
Pakke med 4 stk.
Kompakt størrelse
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Overlegen tandbørstning, hvidere tænder
Philips Sonicare DiamondClean-børstehovedet fjerner op til 100 % flere pletter og giver hvidere tænder på kun 7 dage.
DiamondCleans pude til fjernelse af pletter, der er lavet af tætsiddende diamantformede børstehår, fjerner pletter på overfladen fra mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere smil, op til 100 %* på bare 7 dage.
Philips Sonicare-børstehoveder er afgørende for vores kerneteknologi med højfrekvente, højeffektive børstebevægelser, som der udføres mere end 31.000 af i minuttet. Vores enestående, soniske teknologi sender kraften fra håndtaget og hele vejen op til spidsen af børstehovedet. Denne soniske bevægelse skaber en dynamisk væskeeffekt, som får væsken til at trænge dybt ind mellem tænderne og langs tandlinjen og giver således en optimal, men nænsom, tandrensning hver gang.
4.4
ud af 5
37
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Carrots
28/04/2016
United Kingdom
Great size
These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads
MrsCP
18/09/2013
United Kingdom
Does exactly what it's supposed to
The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads
Horseylady
31/08/2013
United Kingdom
Clean teeth!
These brushes do what it says on the packaging - clean your teeth.Mine feel so lovely and squeaky clean after brushing. A much improved design enables me to get into all the awkward bits. I can thoroughly recommend these.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste