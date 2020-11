Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.

DiamondClean-tandbørstehovedet er perfekt til alle, der ønsker at rengøre tænderne endnu mere grundigt og fjerne pletter på tændernes overflade for at få et strålende hvidt smil. Dette børstehoved er også fantastisk til at holde tænderne hvide mellem professionelle tandbørsteblegningsbehandlinger. Se alle fordelene