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NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

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  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.

Udgået

Philips Sonicare DiamondCleanKompakte soniske tandbørstehoveder

HX6074/05

4.4
| (37) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.
DiamondClean-tandbørstehovedet er perfekt til alle, der ønsker at rengøre tænderne endnu mere grundigt og fjerne pletter på tændernes overflade for at få et strålende hvidt smil. Dette børstehoved er også fantastisk til at holde tænderne hvide mellem professionelle tandbørsteblegningsbehandlinger.
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DiamondClean

DiamondClean
Istandsat sonisk elektrisk-tandbørste

HX9393/93R1

Avanceret tandbørstning til pletfjernelse og hvidere tænder

Effektiv tandbørstning.* Hvidere tænder.

  • Pakke med 4 stk.

  • Kompakt størrelse

  • Klik på

  • Overlegen tandbørstning, hvidere tænder

Hvidere tænder på blot én uge

Hvidere tænder på blot én uge

Philips Sonicare DiamondClean-børstehovedet fjerner op til 100 % flere pletter og giver hvidere tænder på kun 7 dage.

Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge

Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge

DiamondCleans pude til fjernelse af pletter, der er lavet af tætsiddende diamantformede børstehår, fjerner pletter på overfladen fra mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere smil, op til 100 %* på bare 7 dage.

Konstrueret til at maksimere det soniske bevægelsesmønster

Konstrueret til at maksimere det soniske bevægelsesmønster

Philips Sonicare-børstehoveder er afgørende for vores kerneteknologi med højfrekvente, højeffektive børstebevægelser, som der udføres mere end 31.000 af i minuttet. Vores enestående, soniske teknologi sender kraften fra håndtaget og hele vejen op til spidsen af børstehovedet. Denne soniske bevægelse skaber en dynamisk væskeeffekt, som får væsken til at trænge dybt ind mellem tænderne og langs tandlinjen og giver således en optimal, men nænsom, tandrensning hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

37

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

28/04/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great size

These heads work beautifully with the diamondclean toothbrush, they are the perfect size too, much better than the larger 'standard' size, feels like they give a better clean.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/26 Compact sonic toothbrush heads

18/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what it's supposed to

The compact brushheads are equally as effective as the standard brush heads and are particularly comfortable on the gumline.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6074/16 Compact sonic toothbrush heads

31/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Clean teeth!

These brushes do what it says on the packaging - clean your teeth.Mine feel so lovely and squeaky clean after brushing. A much improved design enables me to get into all the awkward bits. I can thoroughly recommend these.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6072 Compact sonic toothbrush heads

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste