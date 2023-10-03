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Shaver series 3000 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien
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S3233/52
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Brugervejledning
Alle (9)
Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Shaver series 3000Skær
Shaver series 3000Etui
Shaver series 3000Beskyttelseshætte
Shaver series 3000Beslag
Holder til shaver
Shaver Etui
Samleramme til skærhoveder
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke
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