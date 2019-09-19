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Udgået
SCF155
Vaskbar
Absorberende indlæg suger fugt væk fra huden og fanger det i en læksikret foring.
Skridsikring pga. tape, der holder ammeindlægget på plads.
Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.
2.3
ud af 5
30
Anmeldelser
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Discos de amamentação
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Discos de amamentação
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Liivinsuojat
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Liivinsuojat
Zweifachmami
13/06/2017
Suisse
Viel besser als einweg Stilleinlagen
Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Stilleinlagen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Stilleinlagen
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