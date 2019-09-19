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Udgået

Philips AventAmmeindlæg

SCF155

2.3
| (30) Anmeldelser
Tryg og behagelig
Vaskbare Philips Avent SCF155/06-ammeindlæg er forede med børstet bomuld, som er blødt og blidt, og har et sugende lag, som suger fugt væk fra huden bag et tæt indlæg.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

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Ekstra bløde og absorberende ammeindlæg

Tryg og behagelig

  • Vaskbar

Ekstra bløde og absorberende

Absorberende indlæg suger fugt væk fra huden og fanger det i en læksikret foring.

Skridsikring med tape

Skridsikring pga. tape, der holder ammeindlægget på plads.

Udviklet i samarbejde med amningsekspert

Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

30

Anmeldelser

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Discos de amamentação

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Discos de amamentação

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Liivinsuojat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Liivinsuojat

13/06/2017

Suisse

Suisse

Viel besser als einweg Stilleinlagen

Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Stilleinlagen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF155 Stilleinlagen

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 