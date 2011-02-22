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Udgået
Lille (15 mm)
2 stk.
Philips Avent-suttebrikker er kun beregnet til brug, når du har ømme eller revnede brystvorter, og de må kun bruges efter konsultation med lægen.
Din baby kan nemt få fat gennem afskærmningen og danne en forsegling.
Philips Avent-suttebrikker er fremstillet af ultrafin silikone, der ikke afgiver lugt eller smag.
4.7
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
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Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Nipple Protector
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Nipple Protector
Gabyarg
16/09/2016
España
Bekræftet køber
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
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Denne anmeldelse blev foretaget for Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Protector de pezones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Protector de pezones
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.