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  • Hjælper dig med at amme længere
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  • Hjælper dig med at amme længere

Udgået

Philips AventSuttebrik

SCF156/00

4.7
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Hjælper dig med at amme længere
Philips Avent SCF156/00-suttebrikken er fremstillet i ultratynd, blød silikone, der hverken afgiver lugt eller smag, og som beskytter ømme og revnede brystvorter under amning.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

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Brystpleje, beskytter ømme brystvorter

Hjælper dig med at amme længere

  • Lille (15 mm)

  • 2 stk.

Beskytter ømme brystvorter ved amning

Philips Avent-suttebrikker er kun beregnet til brug, når du har ømme eller revnede brystvorter, og de må kun bruges efter konsultation med lægen.

Din baby har nemt ved at få fat

Din baby kan nemt få fat gennem afskærmningen og danne en forsegling.

Fremstillet i ultrafin silikone, der ikke afgiver lugt eller smag

Philips Avent-suttebrikker er fremstillet af ultrafin silikone, der ikke afgiver lugt eller smag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Nipple Protector

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Nipple Protector

16/09/2016

España

España

Bekræftet køber

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Protector de pezones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF156/01 Protector de pezones

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  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.