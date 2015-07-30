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  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder
  • Passer til små munde og hænder

Udgået

AventBidering - dyreformet serie

SCF894/01

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Passer til små munde og hænder
Serien af dyreformede Avent SCF894/01-bideringe uden BPA masserer dit barns ømme gummer i de forskellige stadier, mens tænderne bryder frem. De farverige og sjove design passer perfekt i barnets hænder og mund og lindrer smerter ved tandfrembrud.
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Bidering, der lindrer smerter ved tandfrembrud

Passer til små munde og hænder

  • Niveau 3

  • Bidering til de bageste tænder

Nem rengøring med varmt vand

Nem rengøring med varmt vand

Denne bidering er ergonomisk for dit barn at holde på med runde kanter. Det betyder, at den også er let at rengøre og formen ikke gør det nemt at komme i klemme. Skyl den med varmt vand og den er klar til brug igen!

De forskellige overflademønstre køler og masserer gummerne, når de bagerste tænder bryder frem

De forskellige overflademønstre køler og masserer gummerne, når de bagerste tænder bryder frem

Denne gelefyldte bidering kan afkøles i køleskabet for at give et kølende tryk, der kan lindre dit barns smerter ved tandfrembrud. De forskellige overflademønstre giver også forskellige niveauer af tryk efter dit barns smag.

Bideringene fra Philips Avent er helt fri for BPA og phthalater

Bideringene fra Philips Avent er helt fri for BPA og phthalater

BPA-fri – følger EU-direktiv 2011/8/EU

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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