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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Niveau 3
Bidering til de bageste tænder
Denne bidering er ergonomisk for dit barn at holde på med runde kanter. Det betyder, at den også er let at rengøre og formen ikke gør det nemt at komme i klemme. Skyl den med varmt vand og den er klar til brug igen!
Denne gelefyldte bidering kan afkøles i køleskabet for at give et kølende tryk, der kan lindre dit barns smerter ved tandfrembrud. De forskellige overflademønstre giver også forskellige niveauer af tryk efter dit barns smag.
BPA-fri – følger EU-direktiv 2011/8/EU
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen