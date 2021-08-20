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  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71
  • SH70 er blevet erstattet af SH71

Udgået

Skær

SH70/50

3.1
| (77) Anmeldelser
SH70 er blevet erstattet af SH71
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne. Kompatibel med shavere i 7000-serien.
Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

SH70 er blevet erstattet af SH71

  • Udgået

  • Køb SH71 i stedet

Udskiftningshoveder til 7000-serien

Udskiftningshoveder til 7000-serien

SH70-udskiftningshovederne er kompatible med 7000-shaverserien (S7xxx) og Star Wars-shaveren SW7700.

GentleTrack-skær muliggør en tæt og hudvenlig barbering

GentleTrack-skær muliggør en tæt og hudvenlig barbering

De nydesignede skær barberer hårene i den mest optimale snittestilling og mindsker derved irritation forårsaget af, at der trækkes i hårene.

Super Lift&Cut-shaver sikrer en behagelig, tæt barbering

Super Lift&Cut-shaver sikrer en behagelig, tæt barbering

Systemet med dobbelte skær i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er nemt at barbere helt tæt og under hudniveau.

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

77

Anmeldelser

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Fordele

Quick recharge fits nicely in the hand

Ulemper

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/70 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/70 Shaving unit

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads

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