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Udgået
SH70/50
Udgået
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SH70-udskiftningshovederne er kompatible med 7000-shaverserien (S7xxx) og Star Wars-shaveren SW7700.
De nydesignede skær barberer hårene i den mest optimale snittestilling og mindsker derved irritation forårsaget af, at der trækkes i hårene.
Systemet med dobbelte skær i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er nemt at barbere helt tæt og under hudniveau.
3.1
ud af 5
77
Anmeldelser
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Fordele
Quick recharge fits nicely in the hand
Ulemper
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/70 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/70 Shaving unit
TweedleD
10/12/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads
Eddie57
10/12/2017
United Kingdom
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH70/50 Shaving heads