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Udgået
SH90/70
Udgået
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Den opgraderede løsning gør vedligeholdelsen af din Philips-shaver nemmere end nogensinde. Med denne nye fremgangsmåde kan du montere de nye skær i kun to trin, som gør grundig rengøring af shaveren nemmere og optimerer din daglige barbering.
De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.
1. Træk holderen til skærhovedet af. 2. Udskift skærhovederne med nye. 3. Sæt holderen til skærhovedet på igen. 4. Nulstil shaveren ved at trykke på on/off-knappen og holde den nede i mere end 5 sekunder.
2.8
ud af 5
255
Anmeldelser
Månsmåns
11/01/2019
Sverige
Lättanvänd och högpresterande produkt!
Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH90/50 Rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SH90/50 Rakhuvuden
Thomas88
19/08/2017
Sverige
Bekræftet køber
Mycket bra!
Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Jaking
20/02/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Has proved effective
Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
sammenlignet med dens forgænger fra Philips