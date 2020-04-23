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Udgået
Udsøgt kaffe, nem at fremstille til din smag
Udforsk kaffens verden med almindelige opskrifter som f.eks. Espresso og Cappuccino eller med specialkaffe som Americano eller Espresso Macchiato
13 varianter
Integreret, førsteklasses mælkekande
Front i antracit
12-trins, justerbar møllekværn
Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.
Med Saeco-teknologien kan du trække de bedste smagsstoffer ud af dine foretrukne kaffebønner, så du får en intens og autentisk aroma og smag (ristet, chokolade, nødder, frugtagtig, blomsteragtig, krydret)
Fejlfri kaffe kræver perfekte temperaturer. Vores højtydende Thermoblock er fremstillet af let aluminium og et kabinet i rustfrit stål, som hurtigt varmer op til de optimale temperaturer.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
ΘΡΥΛΟΣ
23/04/2020
Ελλάδα
Bekræftet køber
ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,
Fordele
ΟΛΑ
Ulemper
ΤΙΠΟΤΑ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Dato for brug 2019-03-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Dato for brug 2019-03-23
Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre