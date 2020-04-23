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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Udgået

Saeco PicoBaristo DeluxeFuldautomatisk espressomaskine

SM5572/10

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Udsøgt kaffe, nem at fremstille til din smag

Udforsk kaffens verden med almindelige opskrifter som f.eks. Espresso og Cappuccino eller med specialkaffe som Americano eller Espresso Macchiato

Se alle fordele

Udsøgt kaffe, nem at fremstille til din smag

  • 13 varianter

  • Integreret, førsteklasses mælkekande

  • Front i antracit

  • 12-trins, justerbar møllekværn

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.

CSA-mærke: Saeco trækker den bedste del ud af dine kaffebønner

CSA-mærke: Saeco trækker den bedste del ud af dine kaffebønner

Med Saeco-teknologien kan du trække de bedste smagsstoffer ud af dine foretrukne kaffebønner, så du får en intens og autentisk aroma og smag (ristet, chokolade, nødder, frugtagtig, blomsteragtig, krydret)

Hurtig tilberedning med højtydende vandkoger

Hurtig tilberedning med højtydende vandkoger

Fejlfri kaffe kræver perfekte temperaturer. Vores højtydende Thermoblock er fremstillet af let aluminium og et kabinet i rustfrit stål, som hurtigt varmer op til de optimale temperaturer.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

23/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,

Fordele

ΟΛΑ

Ulemper

ΤΙΠΟΤΑ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Dato for brug 2019-03-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Dato for brug 2019-03-23

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre