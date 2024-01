Rengør også steder, der er svære at komme til

Takket være den lave højde (97 mm) rengør den også svært tilgængelige steder under sofaer, senge og andre møbler. For en mere grundig rengøring bruger robotten sin sidebørste til at feje langs kanterne for at føre skidtet hen mod indsugningen. Robotten kan bevæge sig rundt i dit hjem uden manuel hjælp. Den kan uden problemer krydse forhindringer på op til 20 mm, for eksempel køre over dørtærskler og over på tæpper. Desuden er der placeret seks antifaldsensorer i bunden af robotten for at forhindre den i at falde ned fra høje steder eller trapper.