Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
Hvis du synes, at de fødevarer eller snacks, der tilberedes i din Philips Airfryer, ikke er sprøde nok, skal du følge nedenstående trin for at finde ud af, hvordan du selv løser problemet.
Undgå at tilberede et stort antal snacks eller for meget mad på én gang. Mindre portioner luftfrituresteges mere jævnt.
En god måde at sikre dette, er ved at dække bunden af din Philips Airfryers kurv med blot ét lag snacks.
Brug friske, let melede kartofler, der er egnede til at lave pommes frites. Hvis du har brug for at opbevare kartoflerne, må de ikke opbevares i kolde omgivelser (f.eks. et køleskab).
Hvis du tilbereder hjemmelavede pommes frites i din Airfryer, skal du følge disse trin:
Skræl kartoflerne, og skær dem i stave.
Læg kartoffelstavene i blød i en skål vand i mindst 30 minutter, tag dem op, og tør dem med køkkenrulle.
Hæld en halv spiseskefuld olivenolie i en skål, tilsæt stavene, og bland, indtil stavene er dækket af i olie.
Fjern stavene fra skålen med fingrene eller et køkkenredskab, således at den overskydende olie forbliver i skålen. Læg stavene i kurven.
Steg kartoffelstavene ved 180 °C, og ryst kurven halvvejs gennem luftfriturestegningen. Ryst 2-3 gange under luftfriturestegningen for at få et mere ensartet resultat.
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For at opnå optimale resultater med din Philips Airfryer skal du bruge ovnklare produkter. Ovnklare snacks bliver gyldne og sprøde, når de tilberedes i din Airfryer.
Vælg den rigtige temperatur: De fleste snacks skal tilberedes ved 200 °C, undtagen butterdejsbaserede snacks. Butterdejsbaserede snacks skal luftfrituresteges ved 180 °C.
De fleste snacks skal have den tilberedningstid, der er angivet for ovnen, for at blive gennemstegt. Tilberedningstiden for frituregryden er kortere og giver ikke et veltilberedt resultat. Se tabellen over fødevarer i brugervejledningen til din Airfryer eller i Home-appen for anbefalede tilberedningstider pr. ingrediens. Tilføj nogle ekstra minutter, hvis maden ikke er sprød nok (men pas på ikke at brænde maden på). Bemærk: · Ryst kurven til din Philips Airfryer halvvejs gennem tilberedningen, hvis ingredienserne rører hinanden. · Ryst kurven 2-3 gange, hvis du tilbereder større mængder mad for at få et mere ensartet resultat. · Sørg for, at maden blandes godt under rystning – de nederste lag skal være øverst og omvendt – så du opnår et ensartet resultat. Se også vores video nedenfor:
Når du tilbereder hjemmelavede kartoffelretter, panerede snacks eller kødretter, skal du tilsætte lidt olie for at få sprøde resultater. Brug også fedtfattige snackvarianter, hvor det er muligt. Det vil være svært at få et sprødt resultat med snacks, der har en høj fedtprocent.
For at finde ud af, hvordan du bruger olie i din Airfryer korrekt, skal du følge de næste tip:
Tør ydersiden af maden grundigt, før du tilsætter olie.
Brug ikke for meget olie, da det vil gøre maden mindre sprød og mere fedtholdig.
Kød eller fjerkræ kan pensles let med olie eller marineres for at få sprøde resultater.
Når du tilbereder pommes frites eller anden stablet mad, anbefaler vi, at du bruger den store kurv (højre side). Denne kurv har et større overfladeareal, så ingredienserne kan spredes mere jævnt. Dette resulterer i mere afbalanceret fordeling af varme og luftstrøm i ingredienserne, hvilket giver bedre resultater. Løste ovenstående løsninger problemet? Hvis ikke, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›