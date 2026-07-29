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Philips-support

Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet

Hvis du synes, at de fødevarer eller snacks, der tilberedes i din Philips Airfryer, ikke er sprøde nok, skal du følge nedenstående trin for at finde ud af, hvordan du selv løser problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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