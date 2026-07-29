Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet

De fleste snacks skal have den tilberedningstid, der er angivet for ovnen, for at blive gennemstegt. Tilberedningstiden for frituregryden er kortere og giver ikke et veltilberedt resultat. Se tabellen over fødevarer i brugervejledningen til din Airfryer eller i Home-appen for anbefalede tilberedningstider pr. ingrediens. Tilføj nogle ekstra minutter, hvis maden ikke er sprød nok (men pas på ikke at brænde maden på). Bemærk:

· Ryst kurven til din Philips Airfryer halvvejs gennem tilberedningen, hvis ingredienserne rører hinanden.

· Ryst kurven 2-3 gange, hvis du tilbereder større mængder mad for at få et mere ensartet resultat.

· Sørg for, at maden blandes godt under rystning – de nederste lag skal være øverst og omvendt – så du opnår et ensartet resultat.

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