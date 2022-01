Hvordan skummer man mælk uden mælkeskummer? Med et piskeris – og knofedt! Du behøver ikke at eje en maskine for at lave lækkert mælkeskum, det er nok med et piskeris. Den mest almindelige måde at gøre det på er følgende:



Opvarm mælken. Pisk den grundigt ved at bevæge piskeriset frem og tilbage.



Tip: Hvis du ejer en håndmikser, kan du opnå endnu bedre resultater. Du kan også bruge en blender til at lave mælkeskum med.

Disse metoder fungerer godt, hvis du ikke har en espressomaskine derhjemme; men hvis du har ambitioner om at lave mælkeskum som en barista ville gøre det, kan du nemt gøre det med en fuldautomatisk espressomaskine af høj kvalitet.