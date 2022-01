Den sidste kaffedrik på vores liste kan godt beskrives som en minilatte. En flat white består af espresso tilsat mikroskummet mælk og uden et lag skum på toppen. Men hvad vil det sige, at mælken er mikroskummet? Det betyder blot, at den dampede mælk indeholder mindre bobler, hvilket giver en mere blød og forfinet mælk.



For at lave mikroskum skal du holde damprøret helt tæt på mælkens overflade, så varm luft strømmer ned i mælken. Derefter skal du føre damprøret længere ned i mælken, så der dannes en hvirvel i mælken. Denne fremgangsmåde giver mælken mulighed for at strømme gennem espressoen for et blødere resultat, mens caffe latte adskiller sig ved, at dens skum er tykkere og har en mindre flydende konsistens.