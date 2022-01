Før vi bevæger os ud i, hvordan man laver en caramel macchiato, er det vigtigt først at få styr på det helt grundlæggende ved en macchiato (også kendt som espresso macchiato). En macchiato består af en lille mængde mælk og en hel del espresso.

Kort sagt er der tale om en espresso, som kun er blevet ”plettet” med lidt mælk.

En latte macchiato (også kendt som espresso latte macchiato) er en blanding af latte og et shot espresso. Den indeholder mere dampet mælk og mindre espresso end en latte, og så ligner det, at den er delt op i lag. Du skal bruge disse ingredienser:



Friskbrygget espresso

Mælk af eget valg

En stålkande

Et glas





Når du har alle dine ingredienser på plads, laver du din latte macchiato ved at følge disse simple trin:



Bryg et shot espresso. Damp mælken ved at holde stålkanden en smule skråt. Før damprøret ned i mælken, og damp den, indtil den er helt skummet. Hæld den dampede mælk ned i det tomme glas. Hæld langsomt espressoen over den dampede mælk. Til sidst kommer du lidt skum på toppen.



Det vigtigste at huske på, når du laver espresso latte macchiato, er at hælde espressoen over den dampede mælk ganske langsomt. Du kan overveje at bruge en ske til at gøre det med, så espressoen hældes i endnu langsommere. På denne måde er det nemmere at skabe de flotte lag, som denne espressodrik er så kendt for.



Hvis du godt kunne tænke dig at lave en macchiato i en forfriskende og kold udgave, kunne det heller ikke være nemmere! I stedet for at dampe mælken hælder du blot den kolde mælk i et glas fyldt med isterninger. Hæld et shot espresso i, som du normalt gør med en latte macchiato, og voila! Så har du dig en skøn, kold macchiato.