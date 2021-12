Hvis du vil opnå en bestemt pastafarve, laver du først dejen og derefter tilsætter du farven. Det kræver kun fire simple ingredienser, når du laver hjemmelavet pasta:

Æg

Mel

Vand

Salt





Det er som regel nemt og ligetil at lave pastadejen, så nu er det tid til at være kreativ. For at lave din pastafarve skal du bruge naturlige ingredienser som f.eks. grøntsager. Start med først at blende grøntsagerne med æg og salt i en blender, og bland det herefter med melet og vandet for at lave din dej.

Du undrer dig muligvis over, hvilke ingredienser du skal bruge for at opnå en bestemt pastafarve. Læs videre hvis du gerne vil lære, hvordan du kan lave farvet pasta blot ved at bruge naturlige farvestoffer.