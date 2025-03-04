Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?

For en ekstra hygiejnisk shaver kan du bruge Philips UV-oplader og UV-kube sammen med regelmæssig og grundig rengøring (som beskrevet i ovenstående afsnit).

Lad din shaver tørre, før du bruger UV-tilbehøret.

Bemærk: UV-opladeren og UV-kuben er kun kompatible med specifikke shavermodeller. Dette tilbehør hjælper med at fjerne bakterier fra din shaver, men er ikke beregnet som en erstatning for rengøring.