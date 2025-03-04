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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Min hud er irriteret efter brug af Philips-shaveren