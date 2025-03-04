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Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?

Rengør din Philips-shaver regelmæssigt for at sikre, at den forbliver i topform og giver en fantastisk barbering hver gang. Nedenfor finder du en forklaring på, hvordan du gør dette, og du kan finde mere detaljerede anvisninger i brugervejledningen, der fulgte med din shaver.

Hvis din Philips-shavers ydeevne er blevet forringet, henvises der til afsnittet "Grundig rengøring" nedenfor.

Se denne video for at få en oversigt over oplysningerne i denne artikel. Aktivér undertekster på YouTube for at se videoteksten på dit eget sprog.

Selvom shavermodellerne er forskellige, gælder de samme principper for alle Philips-shavere. Læs oplysningerne nedenfor for at få flere oplysninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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