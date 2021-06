For maskintype: HD8743 til HD8747 og RI8743 til RI8747 samt et serienummer mellem TW901241438213 og TW901434485351.

Når først processen er startet, skal den fuldføres og må ikke afbrydes. Processen afsluttes ikke ved at afbryde strømmen til maskinen.

Hvis du ikke kan afslutte afkalkningsproceduren, tages stikket ud af stikkontakten, reguleringsknappen drejes til positionen KAFFEBØNNER, og maskinen sættes på ON ved at trykke på ON/OFF-knappen. Maskinen starter automatisk afkalkningsprocessen fra trin 6. Fortsæt derfra, og lad maskinen afslutte processen.

Afkalkningsproces

1) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Philips-/Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld den op med rent vand til MAX-mærket, og sæt den tilbage på plads.

2) Sæt maskinen på OFF ved at trykke på ON/OFF-knappen.

3) Drej reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER.

4) Anbring en stor beholder under varmtvands-/dampdysen.

5) Tryk på knapperne ESPRESSO og COFFEE samtidigt i ca. 5 sekunder. Den røde lysindikator med UDRÅBSTEGNET begynder at blinke hurtigt og fortsætter under hele afkalkningscyklussen.

6) Maskinen begynder at lade afkalkningsopløsningen løbe indvendigt i flere intervaller på 1 minut og ned i drypbakken. Den leder ikke opløsningen ud gennem varmtvands-/dampdysen. Det tager ca. 5 minutter. Vent, til den grønne lysindikator 2 KOPPER tænder.

Vigtigt: Hvis du ikke har sat maskinen på OFF, inden du trykker på de to knapper, vil den begynde at brygge kaffe i stedet for at aktivere afkalkningscyklussen. Sker dette, skal du begynde igen på trin 2.

7) Når den grønne lysindikator 2 KOPPER tænder, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND.

8) Efter ca. 1 minut leder maskinen vand ud gennem varmtvands-/dampdysen i flere intervaller på ét minut, indtil vandtanken er tom. Det tager ca. 15 minutter.

9) Når den grønne lysindikator 2 KOPPER begynder at blinke langsomt, drejes reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER. Den røde lysindikator INTET VAND tænder.

10) Tøm den store beholder og drypbakken, og sæt dem tilbage på plads.

Gennemskylningscyklus

11) Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen.

12) Når den grønne lysindikator 2 KOPPER tænder, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen spæder sine interne kredsløb.

13) Derefter begynder den grønne lysindikator 2 KOPPER at blinke langsomt. Drej reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER.

14) Maskinen lader vand løbe ud indvendigt i drypbakken. Den leder ikke opløsningen ud gennem varmtvands-/dampdysen.

15) Når den grønne lysindikator 2 KOPPER tænder, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND. Maskinen lader nu vand løbe ud af varmtvands/-dampdysen, indtil vandtanken er tom.

16) Derefter begynder den grønne lysindikator 2 KOPPER at blinke langsomt. Drej reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER. Den røde lysindikator INTET VAND tænder.

Anden gennemskylningscyklus

17) Tøm den store beholder og drypbakken, og sæt dem tilbage på plads.

18) Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen.

19) Når den grønne lysindikator 2 KOPPER tænder, drejes reguleringsknappen til positionen VARMT VAND.

20) Maskinen lader vandet løbe gennem varmtvands-/dampdysen, indtil vandtanken er tom.

21) Derefter slukker maskinen. Den røde lysindikator med UDRÅBSTEGNET slukker. Drej reguleringsknappen til positionen KAFFEBØNNER.

22) Skyl drypbakken, og sæt den på plads igen. Sæt Pannarello/Cappuccinatore og vandfilteret INTENZA+ tilbage på plads (hvis relevant).

23) Skyl vandtanken, og fyld vandtanken med rent vand til MAX-mærket. Sæt den tilbage i maskinen.

24) Tænd for maskinen for at brygge kaffe.