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Udgået
Kraftfuldt dampstrygejern
Nu er det blevet endnu bedre! Vores efterfølger til det storsælgende dampstrygejern GC4910 har et 20 % kraftigere dampskud og derudover et flottere design. Med den innovative OptimalTemp-teknologi kan du stryge alt fra jeans til silke uden at behøve at ændre indstilling eller risikere brændemærker. Når du bruger damp ved strygningen, bliver tøjet ikke snavset lige så hurtigt og holder sig pænt længere.
Kraftfuldt dampstrygejern på 2400 W
45 g/min konstant damp, 210 g dampskud
Stryg alt dit tøj med én indstilling
Smart hurtig-afkalkningsfunktion
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at give skader på strygbart stof pga. for høje varmegrader, og du kan sikkert og i vilkårlig rækkefølge stryge alt fra jeans til silke og fra linned til kashmir-uld uden at skulle vente på temperaturjustering eller forudgående sortering af tøjet. Philips-dampstrygejern med OptimalTEMP gør strygningen nemmere og hurtigere og er testet af uafhængige tekstileksperter.
Takket være det specielle design, der giver maksimal dampgennemtrængning, sendes nu op til 20 % mere damp gennem stoffet for hurtigere fantastiske resultater
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Priser
4.6
ud af 5
85
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Lenelaur
21/11/2018
Norge
Beste strykejernet
Dette er det beste strykejernet jeg noen gang har hatt! Det gjør alt selv. Trenger kun å fylle på vann. Kunne vært litt lenger ledning.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi
Schejen
22/09/2022
Sverige
Bästa strykjärnet jag haft
Imponerad över funktionen där den ställer in temperatur beroende på plagg. Min fru sade; du har väl sparat kvitto och kartong för det där tror inte ett dugg på! Hon är helt såld på strykjärnet nu
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi
ChristineL
03/12/2017
Sverige
Lättanvänd
Strykjärnet gör jobbet roligt. Den än väldigt lätt använda - Fyll med vatten, sätt i sladden och börja stryka. Den har inga krångliga temperaturreglage. Välj bara med eller utan ånga. Det har aldrig varit lättare att stryka som med denna!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi
På alle tekstiler, der tåler strygning
Sammenlignet med GC4910