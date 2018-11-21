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  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Standard Product Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Main in-use photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology

Udgået

Azur AdvancedDampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

GC4930/10

4.6

| (85) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt

1 pris

Kraftfuldt dampstrygejern

Nu er det blevet endnu bedre! Vores efterfølger til det storsælgende dampstrygejern GC4910 har et 20 % kraftigere dampskud og derudover et flottere design. Med den innovative OptimalTemp-teknologi kan du stryge alt fra jeans til silke uden at behøve at ændre indstilling eller risikere brændemærker. Når du bruger damp ved strygningen, bliver tøjet ikke snavset lige så hurtigt og holder sig pænt længere.

Se alle fordele

Garanteret ingen skader på tøjet, med OptimalTemp-teknologi

Kraftfuldt dampstrygejern

  • Kraftfuldt dampstrygejern på 2400 W

  • 45 g/min konstant damp, 210 g dampskud

  • Stryg alt dit tøj med én indstilling

  • Smart hurtig-afkalkningsfunktion

OptimalTEMP-teknologi: Garanteret ingen brændemærker, ingen indstillinger

OptimalTEMP-teknologi: Garanteret ingen brændemærker, ingen indstillinger

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at give skader på strygbart stof pga. for høje varmegrader, og du kan sikkert og i vilkårlig rækkefølge stryge alt fra jeans til silke og fra linned til kashmir-uld uden at skulle vente på temperaturjustering eller forudgående sortering af tøjet. Philips-dampstrygejern med OptimalTEMP gør strygningen nemmere og hurtigere og er testet af uafhængige tekstileksperter.

Dyb, gennemtrængende damp, som giver fantastiske resultater hurtigere

Takket være det specielle design, der giver maksimal dampgennemtrængning, sendes nu op til 20 % mere damp gennem stoffet for hurtigere fantastiske resultater

Dampskud på op til 210 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 210 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

85

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2

21/11/2018

Norge

Norge

Beste strykejernet

Dette er det beste strykejernet jeg noen gang har hatt! Det gjør alt selv. Trenger kun å fylle på vann. Kunne vært litt lenger ledning.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi

22/09/2022

Sverige

Sverige

Bästa strykjärnet jag haft

Imponerad över funktionen där den ställer in temperatur beroende på plagg. Min fru sade; du har väl sparat kvitto och kartong för det där tror inte ett dugg på! Hon är helt såld på strykjärnet nu

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi

03/12/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd

Strykjärnet gör jobbet roligt. Den än väldigt lätt använda - Fyll med vatten, sätt i sladden och börja stryka. Den har inga krångliga temperaturreglage. Välj bara med eller utan ånga. Det har aldrig varit lättare att stryka som med denna!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Advanced GC4930/10 Strykjärn med OptimalTEMP-teknologi

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle tekstiler, der tåler strygning

  2. Sammenlignet med GC4910