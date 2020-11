Pas godt på dit tøj

Plejer du at få dit mere sarte tøj kemisk renset? OptimalTemp er sikker på selv de mest sarte stykker tøj som kashmir, silke, uld og blonder. Når du stryger tøjet, bliver det ikke snavset lige så hurtigt og holder sig pænt længere. Bruger du desuden et strygejern med damp, holder den sprøde, nystrøgne følelse sig længere. Du forlænger tøjets levetid og skåner miljøet, samtidig med at du slipper for at vaske eller få tøjet kemisk renset lige så ofte.