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  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
  • Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

Udgået

2000 seriesFuldautomatisk espressomaskine

HD8651/01

1
| (1) Anmeldelse
Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner
Uanset hvilken kaffeblanding du kan lide, kan du male bønnerne på stedet og udtrække den maksimale aroma takket være de keramiske kværne, som ikke overopheder bønnerne. Og med den manuelle mælkeskummer kan du fuldende din kaffe med et cremet mælkeskum.
Se alle fordele

100 % keramiske kværne sikrer langvarig ydeevne

Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

  • 3 drikke

  • Klassisk mælkeskummer

  • Sort

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

Du har 3 slags kaffe lige ved hånden

Du har 3 slags kaffe lige ved hånden

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

04/06/2017

Portugal

Portugal

Café fraco; perde pó para a base do grupo

Logo nos primeiros tempos apareceu pó na base do grupo e o café saía fraco. Após 2 intervenções estou com o mesmo problema embora a manutenção recomendada fosse rigorosamente feita (pág.59/60/61 do om 001370284...fr_es_pt)

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática

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