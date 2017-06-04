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Udgået
HD8651/01
3 drikke
Klassisk mælkeskummer
Sort
Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Den klassiske mælkeskummer udsender damp, så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum til din cappuccino. Og da den klassiske mælkeskummer består af kun to dele, er den også nem at rengøre.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Araújo
04/06/2017
Portugal
Café fraco; perde pó para a base do grupo
Logo nos primeiros tempos apareceu pó na base do grupo e o café saía fraco. Após 2 intervenções estou com o mesmo problema embora a manutenção recomendada fosse rigorosamente feita (pág.59/60/61 do om 001370284...fr_es_pt)
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HD8651/01 Máquina de café expresso super automática