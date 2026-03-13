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2000 series Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
Support
HD8651/01
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Tips for use and maintenance Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Milk TwisterMælkeskummer
Drypbakke
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Vandtank
Kaffegrumsbeholder
Drypbakkedæksel
Låg til beholder til kaffebønner
Klassisk mælkeskummer
Knap til indstilling af kværn
Fuldautomatisk espressomaskineNetledning
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Lille vandfilter
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
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