Den fuldt aftagelige bryggeenhed kan rengøres på ingen tid

Effektivitet og brugervenlighed har været de vigtigste inspirationskilder, da Saeco opfandt den første bryggeenhed for 30 år siden. Selv i dag viser den sig at være et inspirerende, resolut stykke teknologi. Som altid er den utroligt nem at rengøre – tag den blot ud, og skyl den under rindende vand i et par sekunder, og sæt den lige så nemt på plads igen.