Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Shavere til ansigtet
Alle serier
Shaver series 9000 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Udgået
Support
S9986/59
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Data Act Document
Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
Alle (10)
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Er min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Patron til kapsel til hurtig rengøring
Shavers Rensebørste
Shaver series 9000Skærenhedens bund
Shaver series 9000Beslag
Shaver series 9000 and SP9000Ekstra udskiftningsskær
ShaverJusterbar skægstyler 1-5 mm
ShaversOpladeholder
ShaversRensekapsel
Shaver Etui
ShaversBeskyttelseshætte
Holder til skær
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Jeg kan ikke knytte min Philips-shaver til GroomTribe-appen
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig