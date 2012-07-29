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Udgået

Philips Avent VIABabymadsæt

SCF613/20

4.7
| (15) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Ét system - mange muligheder
VIA er et fleksibelt, pladsbesparende opbevaringssystem, der er designet til at følge dit barn, mens det vokser. VIA-kopperne er ideelle til opbevaring og transport af lækre, hjemmelavede måltider.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

BPA-frit opbevaringssystem

Ét system - mange muligheder

Nem at organisere

Nem at organisere

Nemt at mærke kopper, så du har styr på datoer og indhold

Drejesystem, ingen lækager

Drejesystem, ingen lækager

Til sikker opbevaring og transport.

Perfekt på farten

Perfekt på farten

Ideel til opbevaring og transport

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

15

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 