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Udgået
Nemt at mærke kopper, så du har styr på datoer og indhold
Til sikker opbevaring og transport.
Ideel til opbevaring og transport
4.7
ud af 5
15
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Coops25
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set
NoushV
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set
Yummy
23/07/2012
United Kingdom
Excellent
These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VIA SCF613/20 Baby Food Set
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.